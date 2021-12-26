Рангник рассказал, зачем «Манчестер Юнайтед» нужен спортивный психолог

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, для чего нужен психолог в футбольном клубе.

«Если для вас важно, как думают игроки, персонал и тренеры, как работает их мозг, то абсолютно логично нанять в свою команду лучшего эксперта в этой области», — цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, что Ральф Рангник занимал в «Локомотиве» пост руководителя по спорту и развитию. В настоящий момент специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед». Он подписал двухлетний контракт с «красными дьяволами», но у руля команды будет до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует приобретений в зимнее трансферное окно.