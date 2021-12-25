Переход Николсона, покупка Ботхейма и подписание Мамаева: главные трансферы РПЛ после ухода на зимние каникулы

Короткая ссылка
Борислав Головин
Зимнее трансферное окно в РПЛ ещё не открылось, однако российские клубы уже начинают объявлять об изменениях в составе. «Спартак» пополнился сразу тремя новичками, наиболее заметным из которых стал ямайский нападающий Шамар Николсон. «Краснодар» также усилил линию атаки, приобретя 21-летнего норвежца Эрика Ботхейма, которого на родине сравнивают с Робертом Левандовски. А «Химки» на правах свободного агента подписали Павла Мамаева и заявили об интересе к Александру Кокорину и Юрию Жиркову.
Переход Николсона, покупка Ботхейма и подписание Мамаева: главные трансферы РПЛ после ухода на зимние каникулы
  • © Legion-Media / РИА Новости

Шамар Николсон («Спартак»)

«Спартак» из всех российских клубов пока ведёт себя наиболее активно. Зимнее трансферное окно в РПЛ не успело открыться, а клуб уже представил троих новичков. Главным приобретением стал ямайский нападающий Шамар Николсон. За фактурного форварда (192 см роста) красно-белые, по данным портала Transfermarkt, не пожалели €9 млн, которые получил «Шарлеруа».

Также по теме
Новый вызов: Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»
Станислав Черчесов назначен новым главным тренером «Ференцвароша» — 32-кратного чемпиона Венгрии. По информации СМИ, помощниками...

Футболист переехал в Европу в 2017-м и поначалу защищал цвета словенского «Домжале», а спустя два года перебрался в Бельгию. В последнем сезоне ему удалось резко увеличить собственную результативность. Если в прошлом сезоне Николсон забил девять мячей в 33 матчах, то в нынешнем — 13 в 18. С этим показателем он занимает третье место в гонке бомбардиров турнира. Также на счету Шамара семь результативных передач.

Переход в «Спартак» для ямайца — новый шаг в карьере и возможность в дальнейшем отправиться в одно из ведущих первенств континента. Да и для москвичей трансфер выглядит перспективным. Ямаец находится в самом расцвете сил (24 года) и ещё способен прогрессировать. Вызывает вопросы разве что большое количество нападающих в составе команды. Теперь новый главный тренер Паоло Ваноли может рассчитывать сразу на пятерых: Николсон, Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Георгий Мелкадзе. Ямаец вдобавок по фактуре дублирует Соболева.

«Спартак» приобретением форварда не ограничился. Проблемный правый фланг обороны призван закрыть Даниил Хлусевич из «Арсенала». А конкуренцию Александру Селихову и Александру Максименко во вратарской линии составит Илья Свинов из «Факела». В данном случае красно-белые тоже сделали ставку на молодых исполнителей, способных расти. В этом плане будут логично смотреться возможные переходы 21-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева и защитника молодёжной сборной страны Леона Классена. А вот не имеющий места в основе Александр Ломовицкий, напротив, может пополнить состав «Рубина».

Эрик Ботхейм («Краснодар»)

«Краснодар» также решил первым делом укрепить атаку. В помощь Джону Кордобе и Владимиру Ильину в «Будё-Глимт» был приобретён Эрик Ботхейм. По данным Transfermarkt, южане заплатили за футболиста €5 млн. СМИ настаивают на большей сумме — €8—10 млн.

Так или иначе, отечественный клуб выиграл борьбу за одного из самых талантливых норвежских молодых футболистов. В 2021-м 21-летний форвард стал чемпионом страны и в национальном первенстве записал на свой счёт 15 голов в 30 встречах. Более того, он четыре раза отличился в групповом этапе Лиги конференций, а домашний матч с «Ромой» и вовсе стал его звёздным часом. Ботхейм оформил дубль, трижды ассистировал партнёрам и помог хозяевам одержать сенсационную разгромную победу — 6:1.

О том, насколько высоко Эрика оценивают на родине, свидетельствуют слова его бывшего наставника Микала Асеруда, по признанию которого бомбардир до 16 лет котировался выше Эрлинга Холанда и по своим данным напоминает Роберта Левандовски. Сам нападающий дортмундской «Боруссии» поздравил соотечественника с переходом и попросил «Краснодар» беречь товарища.

Ну а южане продолжают делать ставку на исполнителей из Северной Европы. И этот вектор полностью оправдывает себя. Шведы Маркус Берг, Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Андреас Гранквист принесли команде неоценимую пользу. Теперь по их пути постарается пойти Ботхейм.

Магнус Кнудсен («Ростов»)

Укрепил состав молодым норвежцем и «Ростов». Клуб в последнее время также с удовольствием приглашает перспективных скандинавов. В настоящий момент цвета команды защищают шведы Армин Гигович и Понтус Альмквист. Теперь компанию им составит 20-летний полузащитник Магнус Кнудсен.

Также по теме
Работа со сборными Италии, чемпионство с «Интером» и гол в «Лужниках»: что известно о Паоло Ваноли
Паоло Ваноли в ближайшее время станет новым главным тренером «Спартака», сменив на этом посту Руя Виторию, сообщают СМИ. Для...

На родине он выступал за «Лиллестрём», воспитанником которого является. Поначалу юный спортсмен получал недостаточно игровой практики и даже вынужден был отправиться в аренду в играющий во втором по силе дивизионе страны «Уллезакер / Киса». Летом Кнудсен вернулся и вскоре пробился в стартовый состав.

Сильные качества футболиста заметили и в сборной Норвегии U-20. Осенью он провёл в её составе три матча, причём в новом амплуа — на правом фланге. Таким образом, «Ростов» приобрёл перспективного многозадачного футболиста за небольшие деньги. Наличие же в команде двух шведов должно помочь ему в адаптации.

Марк Мампасси («Локомотив»)

«Локомотив» после смены руководства заявил о желании усиливаться исключительно молодыми футболистами, на продаже которых в будущем можно будет заработать. В этом плане приобретение 18-летнего защитника Марка Мампасси полностью вписывается в концепцию.

Несмотря на иностранные имя и фамилию, он является гражданином Украины и родился в Донецке. Отец спортсмена — конголезец, а мать — украинка. В 11 лет способный мальчик оказался в академии «Шахтёра». Правда, проявить себя в главной команде «горняков» не удалось. За неё Мампасси так и не дебютировал. Зато в составе «Мариуполя» он успел провести 21 игру в УПЛ.

Сумма в €3 млн за совсем юного центрального защитника на первый взгляд выглядит слишком большой. Однако она может объясняться в том числе возможной сменой гражданства. По информации СМИ, это должно произойти уже в декабре. В таком случае он получит возможность выступать за сборную России.

Пока футболист играет за юношескую национальную команду Украины U-19. С ней он пробился в элитный раунд чемпионата Европы, который состоится в марте. По словам Мампасси, он намерен и в дальнейшем защищать цвета коллектива.

Павел Мамаев («Химки»)

Если говорить о российских футболистах, то наиболее заметным стало подписание контракта с «Химками» Павлом Мамаевым. Отбыв тюремный срок, чемпион страны пополнил состав «Ростова». Однако пользы новой команде он не принёс. Главной причиной неудачи стали травмы. Например, только из-за повреждения ахилла полузащитник пропустил пять месяцев. Как итог, в его активе всего 26 матчей за южан во всех турнирах и четыре гола. Логично, что продлевать истекшее соглашение с 33-летним футболистом не стали.

Но свободным агентом Мамаев оставался совсем недолго. Усилить свой состав опытным исполнителем решили сражающиеся за выживание «Химки». Подмосковный клуб исторически славился любовью к возрастным футболистам. Чего стоит хотя бы пример Дениса Глушакова, который в команде Игоря Черевченко переживает вторую молодость и в текущем сезоне РПЛ забил уже семь мячей. Вместе с ним Павел способен образовать мощный дуэт в опорной зоне, если не будет испытывать проблемы со здоровьем.

Более того, в «Химках» не скрыли интереса к Александру Кокорину. Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков сообщил, что нападающий входит в «пристрелочный список», хотя и подчеркнул: ни о какой конкретике речи не идёт. Тем не менее форвард наверняка не прочь вернуться на родину, поскольку в «Фиорентине» игровой практики не имеет.

Юрий Жирков («Нижний Новгород»)

Весьма любопытно будет проследить и за будущим Юрия Жиркова. Бронзовый призёр чемпионата Европы ещё осенью заявил о желании продолжить карьеру. В настоящий момент предметный интерес к 38-летнему защитнику проявил новичок РПЛ «Нижний Новгород». По информации СМИ, в подписании многолетнего партнёра по сборной России лично заинтересован главный тренер Александр Кержаков.

Также по теме
Назревшие перемены: как РПЛ избавляется от клейма «закрытой» лиги
Текущий сезон российской Премьер-лиги можно назвать переломным с точки зрения результативности. В первых 18 турах команды суммарно...

В среду в клубе подтвердили, что сделали ветерану предложение, а тот якобы взял паузу на размышления. Несмотря на солидный возраст, футболист такого уровня способен помочь коллективу сохранить прописку в Премьер-лиге. Вопросы вызывает лишь его высокая травматичность и длительная пауза в карьере. В последний раз Юрий выходил на поле в июне, ещё на Евро-2020.

Готовы подписать контракт с Жирковым и «Химки», ведь, по словам Терюшкова, в тот самый «пристрелочный список» попал и защитник. Однако в этом случае вероятность куда ниже.

«Там много футболистов. Но наши желания по всем игрокам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления», — заявил член наблюдательного совета клуба в интервью Sport24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить