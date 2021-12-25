Переход Николсона, покупка Ботхейма и подписание Мамаева: главные трансферы РПЛ после ухода на зимние каникулы

Зимнее трансферное окно в РПЛ ещё не открылось, однако российские клубы уже начинают объявлять об изменениях в составе. «Спартак» пополнился сразу тремя новичками, наиболее заметным из которых стал ямайский нападающий Шамар Николсон. «Краснодар» также усилил линию атаки, приобретя 21-летнего норвежца Эрика Ботхейма, которого на родине сравнивают с Робертом Левандовски. А «Химки» на правах свободного агента подписали Павла Мамаева и заявили об интересе к Александру Кокорину и Юрию Жиркову.

Шамар Николсон («Спартак»)

«Спартак» из всех российских клубов пока ведёт себя наиболее активно. Зимнее трансферное окно в РПЛ не успело открыться, а клуб уже представил троих новичков. Главным приобретением стал ямайский нападающий Шамар Николсон. За фактурного форварда (192 см роста) красно-белые, по данным портала Transfermarkt, не пожалели €9 млн, которые получил «Шарлеруа».

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Футболист переехал в Европу в 2017-м и поначалу защищал цвета словенского «Домжале», а спустя два года перебрался в Бельгию. В последнем сезоне ему удалось резко увеличить собственную результативность. Если в прошлом сезоне Николсон забил девять мячей в 33 матчах, то в нынешнем — 13 в 18. С этим показателем он занимает третье место в гонке бомбардиров турнира. Также на счету Шамара семь результативных передач.

Переход в «Спартак» для ямайца — новый шаг в карьере и возможность в дальнейшем отправиться в одно из ведущих первенств континента. Да и для москвичей трансфер выглядит перспективным. Ямаец находится в самом расцвете сил (24 года) и ещё способен прогрессировать. Вызывает вопросы разве что большое количество нападающих в составе команды. Теперь новый главный тренер Паоло Ваноли может рассчитывать сразу на пятерых: Николсон, Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Георгий Мелкадзе. Ямаец вдобавок по фактуре дублирует Соболева.

«Спартак» приобретением форварда не ограничился. Проблемный правый фланг обороны призван закрыть Даниил Хлусевич из «Арсенала». А конкуренцию Александру Селихову и Александру Максименко во вратарской линии составит Илья Свинов из «Факела». В данном случае красно-белые тоже сделали ставку на молодых исполнителей, способных расти. В этом плане будут логично смотреться возможные переходы 21-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева и защитника молодёжной сборной страны Леона Классена. А вот не имеющий места в основе Александр Ломовицкий, напротив, может пополнить состав «Рубина».

Эрик Ботхейм («Краснодар»)

«Краснодар» также решил первым делом укрепить атаку. В помощь Джону Кордобе и Владимиру Ильину в «Будё-Глимт» был приобретён Эрик Ботхейм. По данным Transfermarkt, южане заплатили за футболиста €5 млн. СМИ настаивают на большей сумме — €8—10 млн.

Так или иначе, отечественный клуб выиграл борьбу за одного из самых талантливых норвежских молодых футболистов. В 2021-м 21-летний форвард стал чемпионом страны и в национальном первенстве записал на свой счёт 15 голов в 30 встречах. Более того, он четыре раза отличился в групповом этапе Лиги конференций, а домашний матч с «Ромой» и вовсе стал его звёздным часом. Ботхейм оформил дубль, трижды ассистировал партнёрам и помог хозяевам одержать сенсационную разгромную победу — 6:1.

О том, насколько высоко Эрика оценивают на родине, свидетельствуют слова его бывшего наставника Микала Асеруда, по признанию которого бомбардир до 16 лет котировался выше Эрлинга Холанда и по своим данным напоминает Роберта Левандовски. Сам нападающий дортмундской «Боруссии» поздравил соотечественника с переходом и попросил «Краснодар» беречь товарища.

Ну а южане продолжают делать ставку на исполнителей из Северной Европы. И этот вектор полностью оправдывает себя. Шведы Маркус Берг, Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Андреас Гранквист принесли команде неоценимую пользу. Теперь по их пути постарается пойти Ботхейм.

Магнус Кнудсен («Ростов»)

Укрепил состав молодым норвежцем и «Ростов». Клуб в последнее время также с удовольствием приглашает перспективных скандинавов. В настоящий момент цвета команды защищают шведы Армин Гигович и Понтус Альмквист. Теперь компанию им составит 20-летний полузащитник Магнус Кнудсен.

На родине он выступал за «Лиллестрём», воспитанником которого является. Поначалу юный спортсмен получал недостаточно игровой практики и даже вынужден был отправиться в аренду в играющий во втором по силе дивизионе страны «Уллезакер / Киса». Летом Кнудсен вернулся и вскоре пробился в стартовый состав.

Сильные качества футболиста заметили и в сборной Норвегии U-20. Осенью он провёл в её составе три матча, причём в новом амплуа — на правом фланге. Таким образом, «Ростов» приобрёл перспективного многозадачного футболиста за небольшие деньги. Наличие же в команде двух шведов должно помочь ему в адаптации.

Марк Мампасси («Локомотив»)

«Локомотив» после смены руководства заявил о желании усиливаться исключительно молодыми футболистами, на продаже которых в будущем можно будет заработать. В этом плане приобретение 18-летнего защитника Марка Мампасси полностью вписывается в концепцию.

Несмотря на иностранные имя и фамилию, он является гражданином Украины и родился в Донецке. Отец спортсмена — конголезец, а мать — украинка. В 11 лет способный мальчик оказался в академии «Шахтёра». Правда, проявить себя в главной команде «горняков» не удалось. За неё Мампасси так и не дебютировал. Зато в составе «Мариуполя» он успел провести 21 игру в УПЛ.

Сумма в €3 млн за совсем юного центрального защитника на первый взгляд выглядит слишком большой. Однако она может объясняться в том числе возможной сменой гражданства. По информации СМИ, это должно произойти уже в декабре. В таком случае он получит возможность выступать за сборную России.

Пока футболист играет за юношескую национальную команду Украины U-19. С ней он пробился в элитный раунд чемпионата Европы, который состоится в марте. По словам Мампасси, он намерен и в дальнейшем защищать цвета коллектива.

Павел Мамаев («Химки»)

Если говорить о российских футболистах, то наиболее заметным стало подписание контракта с «Химками» Павлом Мамаевым. Отбыв тюремный срок, чемпион страны пополнил состав «Ростова». Однако пользы новой команде он не принёс. Главной причиной неудачи стали травмы. Например, только из-за повреждения ахилла полузащитник пропустил пять месяцев. Как итог, в его активе всего 26 матчей за южан во всех турнирах и четыре гола. Логично, что продлевать истекшее соглашение с 33-летним футболистом не стали.

Но свободным агентом Мамаев оставался совсем недолго. Усилить свой состав опытным исполнителем решили сражающиеся за выживание «Химки». Подмосковный клуб исторически славился любовью к возрастным футболистам. Чего стоит хотя бы пример Дениса Глушакова, который в команде Игоря Черевченко переживает вторую молодость и в текущем сезоне РПЛ забил уже семь мячей. Вместе с ним Павел способен образовать мощный дуэт в опорной зоне, если не будет испытывать проблемы со здоровьем.

Более того, в «Химках» не скрыли интереса к Александру Кокорину. Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков сообщил, что нападающий входит в «пристрелочный список», хотя и подчеркнул: ни о какой конкретике речи не идёт. Тем не менее форвард наверняка не прочь вернуться на родину, поскольку в «Фиорентине» игровой практики не имеет.

Юрий Жирков («Нижний Новгород»)

Весьма любопытно будет проследить и за будущим Юрия Жиркова. Бронзовый призёр чемпионата Европы ещё осенью заявил о желании продолжить карьеру. В настоящий момент предметный интерес к 38-летнему защитнику проявил новичок РПЛ «Нижний Новгород». По информации СМИ, в подписании многолетнего партнёра по сборной России лично заинтересован главный тренер Александр Кержаков.

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В среду в клубе подтвердили, что сделали ветерану предложение, а тот якобы взял паузу на размышления. Несмотря на солидный возраст, футболист такого уровня способен помочь коллективу сохранить прописку в Премьер-лиге. Вопросы вызывает лишь его высокая травматичность и длительная пауза в карьере. В последний раз Юрий выходил на поле в июне, ещё на Евро-2020.

Готовы подписать контракт с Жирковым и «Химки», ведь, по словам Терюшкова, в тот самый «пристрелочный список» попал и защитник. Однако в этом случае вероятность куда ниже.

«Там много футболистов. Но наши желания по всем игрокам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления», — заявил член наблюдательного совета клуба в интервью Sport24.