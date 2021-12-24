Агент Николсона: долгосрочная цель — перейти в более статусный клуб

Агент ямайского форварда «Спартака» Шамара Николсона Кевин Коуэн рассказал о целях футболиста после перехода в московский клуб.

«По большому счёту у Шамара есть долгосрочная цель — рано или поздно перейти в более статусную лигу или клуб», — цитирует агента STAR Sports Jamaica.

Он также рассказал, что переход в «Спартак» после бельгийского чемпионата повысит статус футболиста.

Напомним, что Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

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