РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве

24 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.

Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.

«Меморандум позволит нам наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в наших странах», — заявил Дюков.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе других клубов к форварду Гамиду Агаларову.