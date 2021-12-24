РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве

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24 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.
РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве
  • © Сергей Киселев
  • РИА Новости

Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.

«Меморандум позволит нам наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в наших странах», — заявил Дюков.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе других клубов к форварду Гамиду Агаларову.

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