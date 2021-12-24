РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве
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- РИА Новости
Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.
«Меморандум позволит нам наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в наших странах», — заявил Дюков.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе других клубов к форварду Гамиду Агаларову.