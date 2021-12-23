Sky Sports: «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту «Зенита» Азмуну
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- © Petter Arvidson/Keystone Press Agency
Об этом сообщает Sky Sports.
Действующее соглашение 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Помимо этого, «Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения защитников Маттиаса Гинтера из мёнхенгладбахской «Боруссии», Джейсона Денайера из «Лиона», Свена Ботмана из «Лилля», а также хавбеков Дениса Закарии из мёнхенгладбахской «Боруссии» и Жерсона Сантоса из «Марселя».
Однако у «Ньюкасла» есть проблема с приглашением футболистов такого уровня, так как им не очень хочется бороться за выживание в Английской премьер-лиге, а затем выступать в Чемпионшипе.
Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал о планах «Зенита» по поводу Артёма Дзюбы и Азмуна.