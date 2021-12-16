Орлов рассказал о планах «Зенита» по поводу Дзюбы и Азмуна

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуациях вокруг нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
Орлов рассказал о планах «Зенита» по поводу Дзюбы и Азмуна
  • AP

«На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего. А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Он добавил, что для Сердара Азмуна в «Зените» создали условия лучше, чем в «Лионе». Выбор за иранцем, который в любом случае имеет возможность выступать за национальную команду.

Напомним, что «Лион» готов приобрести нападающего в зимнее трансферное окно. Азмун также хочет попробовать свои силы в Европе.

Ранее Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах. 

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