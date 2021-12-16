Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах

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Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал об опыте участия в договорных матчах.
Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди», — сказал Филимонов на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Голкипер выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. Он провёл за команду 147 матчей. В составе московского клуба он стал пятикратным чемпионом России.

После завершения карьеры Филимонов перешёл в пляжный футбол, где стал чемпионом мира, Европы и России.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.

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