Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
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- РИА Новости
«Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди», — сказал Филимонов на YouTube-канале «Ответь по-братски».
Голкипер выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. Он провёл за команду 147 матчей. В составе московского клуба он стал пятикратным чемпионом России.
После завершения карьеры Филимонов перешёл в пляжный футбол, где стал чемпионом мира, Европы и России.
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