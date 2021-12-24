СЭ: «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером

Короткая ссылка
Московский «Спартак» может подписать защитника австрийского «Тироля» Леона Классена и полузащитника «Крыльев Советов» Данилу Пруцева в зимнее трансферное окно.
СЭ: «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером
  • © AirPano LLC/Global Look Press

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, один из легионеров покинет московский клуб, чтобы вписаться в лимит. Клуб уже объявил о подписании ямайского форварда Шамара Николсона.

Напомним, что в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить