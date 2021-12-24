СЭ: «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, один из легионеров покинет московский клуб, чтобы вписаться в лимит. Клуб уже объявил о подписании ямайского форварда Шамара Николсона.
Напомним, что в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.
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