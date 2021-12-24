СЭ: «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером

Московский «Спартак» может подписать защитника австрийского «Тироля» Леона Классена и полузащитника «Крыльев Советов» Данилу Пруцева в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, один из легионеров покинет московский клуб, чтобы вписаться в лимит. Клуб уже объявил о подписании ямайского форварда Шамара Николсона.

Напомним, что в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.

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