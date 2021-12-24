Калиниченко: зачем Пруцев «Спартаку» при наличии Умярова, Литвинова и Зобнина

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал возможное приобретение клуба в лице полузащитника «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.
Калиниченко: зачем Пруцев «Спартаку» при наличии Умярова, Литвинова и Зобнина
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«Зачем Пруцев при наличии Умярова, Литвинова, Зобнина и, вероятно, Крала? Тем более что я не вижу у него каких-то суперспособностей в отборе», — написал Калиниченко в своём Telegram-канале.

Он считает, что в «Спартаке» имеет место дублирование позиций. По мнению Калиниченко, Пруцев неплохой футболист, но таких в команде достаточно, нужно решать вопрос с позицией крайнего защитника.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером.

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