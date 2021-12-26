Аршавин — о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»: окончательное решение ещё не принято

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Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».
Аршавин — о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»: окончательное решение ещё не принято
  • AP

«Окончательное решение ещё не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмёт на замену. И как новички впишутся в игру», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Аршавин затруднился сказать, влияет ли Дзюба негативно на коллектив, когда не получает игрового времени в матчах «Зенита». Вместе с тем он подчеркнул, что 33-летний футболист уже находится в том возрасте, когда должно появится понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли.

Дзюба в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей в чемпионате России, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре поединка. Интерес к нападающему проявляет казанский «Рубин».

Ранее Игнатьев заявил, что Дзюбе пора уступить место молодым и дать «Зениту» возможность развиваться.

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