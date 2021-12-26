Червиченко: Дзюба в состоянии поиграть за «Зенит» ещё как минимум один сезон

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Червиченко: Дзюба в состоянии поиграть за «Зенит» ещё как минимум один сезон
  • Legion-Media

«Дзюба пригодится «Рубину», да. Но я не представляю, чтобы он со своими амбициями действительно покинул команду-чемпиона, которая выступает в Европе. Конечно, «Рубин» — это хороший клуб с неплохим тренером, но с «Зенитом» явно не сравнится. В последнее время Дзюба в основном выходит со скамейки в «Зените». Неизвестно, какие игры идут внутри самого клуба. Допускаю, что на его место видят молодого фактурного футболиста и хотят приобрести. Однако Артём в состоянии поиграть за «Зенит» ещё как минимум один сезон. Если же он перейдёт в «Рубин», то это будет последний серьезный клуб в его жизни, начнётся закат карьеры. Можно будет ставить крест, поскольку возраст уже не тот. Даже если «Рубин» готов выполнить те условия, которые не выполняет «Зенит», такой переход — это плохая идея», — цитирует Червиченко Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей за «Зенит» в чемпионате России, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре поединка. Интерес к нападающему проявляет казанский «Рубин».

Ранее Боярский выразил мнение, что Дзюбе рано уходить из «Зенита».

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