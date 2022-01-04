Покупка Классена, переход Ломовицкого и эпопея с Сергеевым: какие трансферы обсуждают в РПЛ в новогодние праздники

«Рубин» выкупил права на полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, а красно-белые приобрели защитника молодёжной сборной России Леона Классена. «Зенит» продолжает переговоры о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, а «Динамо» намерено вернуть Фёдора Смолова. «Реал» якобы заинтересован в Арсене Захаряне, а ЦСКА нашёл замену Николе Влашичу в лице хавбека «Лилля» Юсуфа Языджи.

Удачный трансфер «Рубина»

Концовку 2021-го продуктивнее остальных в РПЛ провёл «Спартак». Клуб не только усилился молодым защитником Леоном Классеном, но и избавился от не проходившего в основу Александра Ломовицкого. В нынешнем сезоне 23-летний вингер провёл 21 матч за москвичей во всех турнирах, но чаще довольствовался выходами на замену. Несмотря на это, по словам агента футболиста Валериюса Мижигурскиса, красно-белые не хотели его отпускать, но «Рубин» «оказался слишком настойчив».

В результате со спортсменом подписали контракт сроком на 4,5 года, а «Спартак» получил за него €1,5 млн (по данным Transfermarkt). С одной стороны, переезд Ломовицкого в Казань выглядит логично, ведь там он сможет получать больше игровой практики.

С другой — на его позиции в новой команде уже выступают Андерс Дрейер и ещё один бывший спартаковец Солтмурад Бакаев, и Александру предстоит выиграть у них конкуренцию. Способен новичок сыграть и слева, и его универсальность окажется особенно востребована в случае ухода Хвичи Кварацхелии.

Так или иначе, «Рубин» провёл очень удачный трансфер. За относительно небольшие деньги двукратный чемпион страны приобрёл поигравшего в одном из сильнейших коллективов молодого исполнителя с российским паспортом. В будущем на нём можно будет неплохо заработать. В худшем случае казанцам просто не придётся переживать за потраченные средства.

Молодой защитник для «Спартака»

А «Спартак» вслед за нападающим Шамаром Николсоном приобрёл 21-летнего Леона Классена. Болельщикам, внимательно следящим за выступлением отечественных футболистов за рубежом, этот защитник должен быть знаком. Его родители перебрались из России в Германию спустя несколько лет после распада СССР. Там Леон и появился на свет. Мальчик с раннего возраста начал заниматься футболом, а в 12 лет оказался в академии «Кёльна». Затем он перебрался в «Мюнхен 1860».

По-настоящему проявить себя удалось в «Тироле», куда спортсмен перешёл летом.

Молодой футболист, способный закрыть весь левый фланг, быстро закрепился в основе новой команды и провёл 17 матчей в местной Бундеслиге. В Австрии Классен проявил себя не только как хороший разрушитель, но и как качественный ассистент. Защитник обладает классной подачей с рабочей левой ноги. Неслучайно в его активе значатся шесть результативных пасов.

Таким образом, москвичи за €900 тыс. приобрели футболиста, который в обозримом будущем способен заменить Айртона, а также составить неплохую связку с нападающими красно-белых. К слову на Леона уже обратил внимание Михаил Галактионов. В сентябре легионер дебютировал в составе молодёжной сборной России.

Усиление атаки «Динамо»

В новом году наиболее активное обсуждение вызвали слухи о возможном переходе в «Динамо» форварда «Локомотива» и отечественной национальной команды Фёдора Смолова. Об этом в воскресенье сообщили сразу несколько источников.

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По версии одного из них, московские клубы уже договорились о трансфере, и бело-голубые заплатят символическую сумму, поскольку контракт футболиста с железнодорожниками истекает в июне. По информации другого, красно-зелёные намерены сэкономить на зарплате нападающего €1,5 млн, а потому готовы уступить его за 10 млн рублей.

В случае возвращения Смолова в «Динамо» за его игрой интересно будет понаблюдать. Дважды лучший бомбардир РПЛ начинал свою карьеру в этой команде, а теперь может привести её к чемпионству. Осенью многие говорили о нехватке в столичном коллективе опытного забивного исполнителя. Молодые Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв очень талантливы, но нестабильны.

С другой стороны, Смолов тоже поражает ворота соперников нерегулярно. В «Локомотиве» он долго не мог адаптироваться и по-настоящему раскрылся лишь с приходом Марко Николича, который перестроил схему под нападающего. После замены тренера Фёдор вновь перестал забивать. К тому же в феврале ему исполнится 32 года, и приобретение ветерана не вписывается в концепцию развития сегодняшнего «Динамо», особенно если учесть высокую зарплату.

Поиск замен Дзюбе и Азмуну «Зенитом»

Другой форвард сборной России Иван Сергеев с большой долей вероятности в ближайшее время окажется в «Зените». 26-летний нападающий «Крыльев Советов» в дебютном сезоне в РПЛ забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи, чем вызвал интерес со стороны действующего чемпиона. Стороны не скрывают факта переговоров. По словам гендиректора клуба из Санкт-Петербурга Александра Медведева, футболист успешно прошёл медосмотр, а соглашение с ним может быть подписано в первых числах января. Агент спортсмена Юрий Штромбергер добавил, что сине-бело-голубые должны будут выплатить за его клиента прописанную в контракте сумму отступных.

По информации СМИ, в трансфере заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Это неудивительно, ведь летом специалист рискует лишиться обоих своих нападающих: Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, у которых подходят к концу сроки действующих соглашений. Об интересе к опытному россиянину со стороны «Рубина» писалось уже немало.

Иранец же, если верить французским СМИ, зимой может перебраться в «Лион», который готов заплатить за него €4 млн. Также сообщается о вариантах с испанской «Севильей» и итальянской «Аталантой». Но форвард якобы хочет перебраться в Германию или Англию. При этом не все клубы способны потянуть его личный контракт.

Заинтересованность «Реала» в Захаряне

Но, пожалуй, наибольший резонанс вызвала новость о возможном переходе в «Реал» главного молодого таланта российского футбола Арсена Захаряна. 18-летнего полузащитника «Динамо» пресса уже отправляла в Мадрид осенью, но на этот раз одно из отечественных изданий сообщило о трансфере спортсмена летом 2022-го.

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По данным журналистов, сливочные готовы заплатить за юношу €20 млн, но с бонусами сумма может вырасти до 25. А работу над сделкой ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и Владо Лемич, представитель Луки Модрича. При этом двое последних якобы в ноябре приезжали в Москву и общались с заместителем генерального директора бело-голубых по спорту Желько Бувачем.

Однако пока все заинтересованные лица опровергли появившуюся информацию. Агент футболиста Геннадий Голубин назвал её «фейковым вбросом». Еремич подтвердил, что прилетал в Россию в указанные сроки, но не вёл переговоров с Бувачем. А Лемич заявил, что даже не знает, кто такой Захарян. Сам Арсен отнёсся к произошедшему спокойно.

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Зашёл в Instagram, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Сейчас ему действительно остаётся как можно спокойнее реагировать на подобные слухи и продолжать прогрессировать в составе родного «Динамо», а также сборной России. В таком случае переезд в один из ведущих чемпионатов Старого Света рано или поздно произойдёт.

Наблюдение ЦСКА за иностранным рынком

Если «Спартак» уже пополнил состав двумя новичками, то другой столичный гранд, ЦСКА, продолжает работу над усилением. Причём армейцы в отличие от принципиального конкурента следят не за россиянами, а за иностранцами. Например, согласно данным Karar, красно-синие намерены приобрести полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Заинтересованы в игроке также «Ньюкасл» и «Галатасарай». Но, по заверениям представителей футболиста, именно московский клуб проявляет наибольшую конкретику.

Понять ЦСКА можно, ведь турок выступает на позиции атакующего полузащитника, которая в команде осталась вакантной после ухода Николы Влашича. Препятствием может стать только высокая трансферная стоимость.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в €15 млн, а «Лилль» в августе 2019-го приобрёл его за €17,5 млн. Правда, в нынешнем сезоне Языджи чаще довольствуется выходами на замену, что должно сделать действующих чемпионов Франции сговорчивее.

А вот борьбу за талантливого молодого полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса армейцы проиграли. Сообщается, что российский коллектив за право приобрести 22-летнего француза соперничал с «Венецией». Но в итоге сторона футболиста выбрала итальянский клуб, который заплатит за него €4 млн без учёта бонусов.