«Спартак» объявил о трансфере защитника «Тироля» Классена

Футболист австрийского «Тироля» Леон Классен продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт с футболистом заключён до 30 июня 2025 года.

21-летний защитник родился и вырос в Германии. При этом он обладает российским паспортом, потому не будет числиться легионером в РПЛ. В его активе несколько матчей за юношеские сборные России различных возрастов, а также один — за молодёжную команду страны.

С июля 2021 года Классен выступал за «Тироль». В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в австрийской Бундеслиге, отдав шесть голевых передач.

Ранее Романцев заявил, что «Спартак» должен возглавлять только спартаковец.