Романцев: «Спартак» должен возглавлять только спартаковец

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о смене наставника в московском клубе.
Романцев: «Спартак» должен возглавлять только спартаковец
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«Думаю, что вы без труда догадаетесь, кому следует задать вопрос о смене тренера. Любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя главного тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без резюме не устроишься. Меня тоже удивляет, когда в наши ведущие клубы приезжают специалисты, главным достижением которых является работа ассистентом какого-то именитого тренера. Можно возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это, скорее, исключение из правил. Заявление Юрана о желании возглавить «Спартак»? Отнёсся к нему с уважением. Почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку» и всегда следовал его традициям. Также он успел уже пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и ещё раз повторяю: нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» — сказал Романцев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы. Руй Витория был уволен с поста главного тренера красно-белых, его заменил Паоло Ваноли.

Ранее Юран ответил, в кого из футболистов влезет больше всего оливье.

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