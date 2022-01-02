Источник: «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»

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Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Источник: «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»
  • Legion-Media

Об этом сообщает itatiaia.com.br. По информации источника, в услугах 28-летнего защитника заинтересован «Краснодар». «Быки» готовы заплатить за трансфер футболиста порядка €8 млн.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне 2021 года он сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Также на его счету 44 игры и два гола за сборную Парагвая.

Ранее сообщалось, что Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара».

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