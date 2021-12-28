Источник: Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара» после завершения карьеры.

По информации ArmSport, футболист уже провёл переговоры с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. Мхитарян займёт должность спортивного директора клуба после окончания карьеры.

Отмечается, что футболист не рассматривает российские клубы для продолжения карьеры. Сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести полузащитника.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провёл 23 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с римским клубом рассчитано до лета 2022 года.

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