Орлов: скажем Дзюбе спасибо и попрощаемся, если он хочет уйти

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о возможном уходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Орлов: скажем Дзюбе спасибо и попрощаемся, если он хочет уйти
  • РИА Новости

«Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу!»? Не было? Это тоже о многом говорит. Скажем Артёму спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и всё», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В договоре есть опция о продлении в случае, если футболист проведёт на поле определённое количество минут. Отмечалось, что форвард может перейти в «Рубин».

Ранее Левандовски заявил, что проиграл два полуфинала Лиги чемпионов из-за судейских ошибок.

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