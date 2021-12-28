Левандовски: я проиграл два полуфинала Лиги чемпионов из-за судейских ошибок

Нападающий немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, чего лишился из-за судейских ошибок в футболе.

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок», — цитирует футболиста Bayern & Germany.

По этой причине он выступает в пользу VAR, если правильно его использовать.

По итогам 2021 года Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», проиграв трофей Лионелю Месси.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в 19-м туре АПЛ.