Левандовски: я проиграл два полуфинала Лиги чемпионов из-за судейских ошибок
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«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок», — цитирует футболиста Bayern & Germany.
По этой причине он выступает в пользу VAR, если правильно его использовать.
По итогам 2021 года Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», проиграв трофей Лионелю Месси.
Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в 19-м туре АПЛ.