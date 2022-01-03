Сафонов признался, что хотел покинуть «Краснодар»

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что по ходу карьеры хотел сменить клуб.

«Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас его уже не посещают такие мысли. Голкипер считает, что ему рано думать о целенаправленном уходе из «Краснодара».

По итогам первой половины сезона вратарь принял участие в 17 матчах клуба, в которых пропустил 16 мячей.

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