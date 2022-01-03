Газизов: Федун — человек большого уровня, а я обычный парень
- РИА Новости
«Когда Леонид Арнольдович перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи», — цитирует Газизов Business Online.
При этом он добавил, что не собирается сдаваться и доведёт дело до конца.
В настоящий момент специалист работает генеральным директором футбольного клуба «Уфа». Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака», даже написал расписку.
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