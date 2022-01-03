Газизов: Федун — человек большого уровня, а я обычный парень

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о судебных тяжбах с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Газизов: Федун — человек большого уровня, а я обычный парень
  • РИА Новости

«Когда Леонид Арнольдович перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи», — цитирует Газизов Business Online.

При этом он добавил, что не собирается сдаваться и доведёт дело до конца.

В настоящий момент специалист работает генеральным директором футбольного клуба «Уфа». Газизов заявил, что Федун обещал ему акции «Спартака», даже написал расписку.

Ранее Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить