Колосков: переход Смолова — удачная сделка для «Динамо» и всего российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Считаю, что это большая находка для «Динамо», теперь у них будет конкуренция. И потом, «Динамо» для Смолова — родной клуб. Буду считать, что это очень удачная сделка как для «Динамо», так и для всего российского футбола», — цитирует Колоскова Sport24.

31-летний Смолов в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Футболист уже выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год.

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