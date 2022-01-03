Колосков: переход Смолова — удачная сделка для «Динамо» и всего российского футбола

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Считаю, что это большая находка для «Динамо», теперь у них будет конкуренция. И потом, «Динамо» для Смолова — родной клуб. Буду считать, что это очень удачная сделка как для «Динамо», так и для всего российского футбола», — цитирует Колоскова Sport24.

31-летний Смолов в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Футболист уже выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Интер Майами», которым владеет Бекхэм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить