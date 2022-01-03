Marca: Месси может перейти в «Интер Майами», которым владеет Бекхэм

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в клуб MLS «Интер Майами».

По информации Marca, футболист может подписать контракт в 2023 году. Клубом владеет бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. У Месси уже есть недвижимость в Майами.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 11 матчах Лиги 1, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Летом 2021 года он из «Барселоны» перешёл в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что арендованного у «Ростова» футболиста Норманна ограбили в Лондоне.

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