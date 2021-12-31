«Смолов может быть Лукашиным»: футбольные эксперты о Новом годе, желании Федуна и о Бузовой в роли Снегурочки

Ольгу Бузову можно назвать главной Снегурочкой российского футбола, поскольку её резонансная перепалка с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020 с упоминанием коньяка оказала значительное влияние на популяризацию этого вида спорта в стране. Такое мнение в шутку высказал футбольный специалист Валерий Непомнящий в предновогоднем опросе RT. В свою очередь, Александр Мостовой объяснил, почему Артёма Дзюбу можно назвать металлическим быком, Сергей Юран предположил, какое желание в ночь на 1 января загадает Леонид Федун, а Юрий Сёмин постарался угадать, что будут пить Александр Кокорин и Павел Мамаев.

— У кого в российском футболе такая же борода, как у Деда Мороза?

Сергей Юран: Сложно найти игрока с бородой. У Самуэля Жиго, наверное. Он даже в большей степени Санта-Клаус, так как у него всё же борода поменьше.

Александр Мостовой: Жиго, наверное, единственный игрок в РПЛ с подходящей. Есть ещё Георгий Джикия, но он менее похож. Я бы вообще Станислава Черчесова отметил, но он без бороды, а только с усами.

— Кто главная Снегурочка в отечественном футболе?

Юрий Сёмин: Алсу Абдуллина, которая перешла в «Челси» из «Локомотива».

Валерий Непомнящий: Ольга Бузова в интервью с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020. В тот момент она оказала значительное влияние на популяризацию футбола в стране (смеётся).

— 2021-й согласно восточному гороскопу был годом металлического быка. Кого можно так назвать?

Мостовой: Артём Дзюба, он заслужил. На него выливалось больше всего грязи. Но он держит свою позицию, сохраняет невозмутимость и не поддаётся на провокации.

Сёмин: Игорь Акинфеев, потому что он непробиваемый и стойкий.

— 2022-й будет годом чёрного водяного тигра. Кто способен заслужить такое звание?

Юран: Для меня однозначно Акинфеев. Из-за его ловкости.

Непомнящий: Назову Марио Фернандеса. Он мне очень симпатичен, и я хотел бы отметить его скоростные качества.

— В кого из футболистов влезет больше всего салата оливье?

Юран: В Андрея Ещенко, он достаточно крепкий. Можно ещё Илью Кухарчука вспомнить из «Химок». Тоже любитель много покушать.

Сёмин: Наверняка больше всех съест Дзюба. Он как раз достаточно здоровый.

— Кого можно назвать главной ёлкой страны: красивым, деревянным и со звездой?

Юран: Илья Лантратов. Высокий, как ёлка, симпатичный парень. А то, что деревянный… Вратарям техника не сильно и нужна. Главное, отражает удары, регулярно спасает «Химки».

Сёмин: Это вполне может быть голкипер. Например, Матвей Сафонов из «Краснодара». Самый нарядный.

— Чья мотивационная речь 1 января заставит подняться с кровати в девять утра?

Мостовой: На это способны слова абсолютно любого тренера. Мне же за свою карьеру посчастливилось не слышать ничего подобного в такое время.

Непомнящий: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Я имею в виду призыв тренера, готовящего сборную к матчу с Польшей. Естественно, Валерия Карпина.

— Если бы футболистов заставляли тренироваться в новогоднюю ночь, то…

Юран: ...тренировка бы прошла на «ура».

Мостовой: Они бы неважно себя чувствовали на следующий день. Половина бы не смогла проснуться и встать с кровати. Хотя, когда я играл в Европе, 1 января всегда проходили тренировки. Поэтому, если ночью кто-то и позволял себе выпить шампанского или бокал вина, должен был быть готов к занятию, поскольку через пару дней возобновлялись официальные матчи.

— Кто идеально подходит на роль Жени Лукашина и Ипполита из «Иронии судьбы»?

Юран: Фёдор Смолов может быть Лукашиным, тоже наверняка способен уехать куда-нибудь в новогоднюю ночь. Ипполит — Джикия.

Непомнящий: На роль Ипполита Юрий Павлович Сёмин вполне подойдёт. Надеюсь, он меня простит за такое сравнение (смеётся). Но он настоящий герой, до сих пор работает. Лукашин — Мурад Мусаев.

— С кем из российских футболистов не стоит каждое 31 декабря ходить в баню, чтобы никуда не улететь?

Юран: С Дзюбой не стоит. С ним куда угодно можно улететь, он парень заводной, вполне будет готов куда-нибудь внезапно сорваться.

Непомнящий: С Денисом Глушаковым.

— Какую песню на Новый год вы бы хотели услышать от Леонида Слуцкого?

Мостовой: Никакую. Пускай занимается делом, которое ему предоставила судьба.

Непомнящий: Наставнику «Рубина» подойдёт что-то из репертуара The Beatles. Лёня заслуживает, чтобы его ассоциировали именно с такой группой.

— Какой напиток употребляют на Новый год Павел Мамаев и Александр Кокорин?

Юран: Сейчас уже, наверное, компот (смеётся). А вообще что-то более серьёзное. Виски.

Сёмин: Они же любят шампанское. Наверняка не станут себе изменять.

— Какой подарок найдёт Иван Сергеев под ёлкой после перехода в «Зенит»?

Юран: Газовый краник, откуда будет сыпаться финансовое благополучие.

Мостовой: Мешок денег.

— Сколько мандаринов способен поймать и зафиксировать Акинфеев, если не будет выпускать их из рук?

Мостовой: Три. Больше вряд ли получится удерживать в руках.

Непомнящий: Неважно, сколько именно, но поймает всё — 100%.

— Какое желание загадает в Новый год Леонид Федун и сбудется ли оно?

Юран: О смене тренера и чемпионстве. А сбудется ли — большой вопрос.

Сёмин: Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы.

— Кто из футболистов первым выложит пост в Instagram в 2022-м?

Мостовой: Тот, у кого на первом месте стоят социальные сети, лайки, подписчики, а не футбол.

Сёмин: Дима Тарасов, он лучше всех продвинут в этой соцсети.

— Кому сразу после боя курантов позвонит Владимир Быстров и скажет: «Привет, это Володька»?

Юран: Сергею Семаку. Он же всегда ему своё недовольство по игре «Зенита» высказывает. Опять будет поправлять тренера.

Непомнящий: Андрею Аршавину или Магомеду-Шапи Сулейманову, к которому и обращался с этой ставшей знаменитой фразой.