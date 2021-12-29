«Чемпионат»: «Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

Стали известны детали личного контракта форварда Ивана Сергеева с санкт-петербургским «Зенитом».

По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает футболисту трёхлетний контракт. При этом документ ещё не подписан, стороны не согласовали все детали договора.

Напомним, что Сергеев уже прошёл медосмотр в санкт-петербургском клубе. Таким образом, форвард покидает «Крылья Советов» и переходит в «Зенит».

В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что скончался легенда «Зенита» Станислав Завидонов.