«Чемпионат»: «Зенит» предложил Сергееву контракт на три года
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По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает футболисту трёхлетний контракт. При этом документ ещё не подписан, стороны не согласовали все детали договора.
Напомним, что Сергеев уже прошёл медосмотр в санкт-петербургском клубе. Таким образом, форвард покидает «Крылья Советов» и переходит в «Зенит».
В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что скончался легенда «Зенита» Станислав Завидонов.