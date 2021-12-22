Футболистка сборной России Абдуллина перешла в «Челси»
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Об этом сообщает пресс-служба РФС. Отмечается, что спортсменка подписала контракт с англичанами на два с половиной года и начнёт выступать за «Челси» в 2022-м.
«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы», — сказала Абдуллина.
По её словам, трансфер в «Челси» является для неё большим вызовом и она горда стать частью такого клуба и играть среди лучших.
«Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», — добавила футболистка.
20-летняя Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020 года.
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