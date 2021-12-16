ООН положительно оценила работу РФС по развитию женского футбола

Организация Объединённых Наций (ООН) опубликовала первый в истории глобальный доклад на тему коррупции в спорте, в котором поставила в пример развитие женского футбола в России и позитивно оценила действия Российского футбольного союза (РФС) в этом вопросе.

Как сообщается на сайте союза, программа развития женского футбола РФС приводится в глобальном отчёте ООН в качестве позитивного опыта внедрения изменений в женском спорте.

Ставится в пример структура основных целей союза по развитию женского футбола до 2030 года. Это касается таких направлений, как национальные сборные, клубный футбол, развитие талантов, массовый футбол, образование и женское судейство. Кроме того, особенно отмечается создание департамента женского футбола РФС.

ООН также выделила в качестве достижения РФС отбор женской сборной на Евро-2022, развитие клубных соревнования, ребрендинг национального чемпионата, появление четырёх новых женских команд в Суперлиге, рост зрительской аудитории, сделку по реализации медиаправ на Суперлигу, а также введение новых турниров среди девушек до 16 лет и до 21 года.

Ранее сообщалось, что РФС, Андрей Аршавин, Егор Титов и Дмитрий Аленичев проведут футбольный фестиваль в Норильске.