Аршавин, Титов и Аленичев проведут футбольный фестиваль в Норильске

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Российский футбольный союз (РФС) совместно с легендами национальной сборной и компанией «Норильский никель» проведут футбольный фестиваль для школьников в Норильске.
Аршавин, Титов и Аленичев проведут футбольный фестиваль в Норильске
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, мероприятие пройдёт 17 и 18 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка».

Проведут же фестиваль Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов. Бывшие футболисты сборной России проведут лекторий с норильскими школьниками, дадут уроки, мастер-классы, а также сыграют серию дружеских матчей со всеми желающими болельщиками. 

Ранее Андрей Аршавин заявил, что его не удивляет отставка Витории с поста главного тренера «Спартака».

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