Аршавин, Титов и Аленичев проведут футбольный фестиваль в Норильске

Российский футбольный союз (РФС) совместно с легендами национальной сборной и компанией «Норильский никель» проведут футбольный фестиваль для школьников в Норильске.

Как сообщается на сайте РФС, мероприятие пройдёт 17 и 18 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка».

Проведут же фестиваль Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов. Бывшие футболисты сборной России проведут лекторий с норильскими школьниками, дадут уроки, мастер-классы, а также сыграют серию дружеских матчей со всеми желающими болельщиками.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что его не удивляет отставка Витории с поста главного тренера «Спартака».