Аршавин заявил, что его не удивляет отставка Витории с поста главного тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на увольнение португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если бы «Спартак» оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, Витории было достаточно трудно работать в нервной обстановке вокруг клуба. При этом эксперт пошутил, что его устраивает состояние «Спартака» с учётом поражения от «Зенита» со счётом 1:7.

«Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее», — добавил Аршавин.

Витория был отправлен в отставку 15 декабря, а возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, однако в чемпионате России красно-белые ушли на зимний перерыв на девятом месте.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение Витории.