Мостовой — об отставке Витории: я всегда был за Руя

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера красно-белых Руя Витории.
Мостовой — об отставке Витории: я всегда был за Руя
  • Reuters

«Всё к этому шло. Но я всегда был за Виторию. Он нормальный тренер, хороший человек, настоящий мужик. В «Спартаке» с ним поступили бесчеловечно. Давать тренеру всего полгода работы, а потом выгонять — это вообще против всех норм морали», — цитирует Мостового Sport24.

По словам Мостового, Витория вёл себя достойно, никогда ни с кем не конфликтовал публично, не делал двусмысленных заявлений.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении Витории.

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