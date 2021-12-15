Колосков: мне бы хотелось, чтобы Витория доработал в «Спартаке» до конца сезона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении португальца Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Мы опираемся лишь на внешние факторы — результаты выступления команды, однако не знаем, какие отношения у тренера были с футболистами, генеральным директором, каков был тренировочный процесс. С точки зрения результата в чемпионате — полный провал. С точки зрения результатов группы в еврокубках, то вроде бы всё успешно. Но игры никакой нет — стопроцентное везение, включая и последний матч. Прежде чем увольнять тренера, нужно подумать, кто придёт на смену. Два месяца назад возник итальянец, его никто не вёл на протяжении последних нескольких лет. До конца Витория так и не реализовал себя в «Спартаке», хотя потенциал у него был. Мне бы хотелось, чтобы Руй доработал до конца сезона. Он не провёл полноценного периода и не комплектовал состав команды», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место. 15 декабря 2021 года 51-летний специалист был уволен с занимаемой должности.

Ранее Игнатьев назвал правильным решением отставку Витории из «Спартака».