Игнатьев назвал правильным решением отставку Витории из «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Борис Игнатьев прокомментировал отставку наставника красно-белых Руя Витории.

«Учитывая, что у «Спартака» нет необходимого результата, это абсолютно правильное решение. Команда не показывает качественный футбол. У Витории было достаточно времени, чтобы выстроить командную игру и дать необходимый результат. Но дальше надеяться, что произойдёт что-то положительное, уже просто нельзя. Чтобы наладить игру, тренировочный процесс и внести что-то новое, необходимо время. У нового тренера оно будет. Потому я думаю, что эта отставка к лучшему», — цитирует Игнатьева Sport24.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место.

Ранее в «Спартаке» опровергли слухи о том, что Витория отказывался от расторжения контракта.