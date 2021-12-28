Чёрная икра Циципаса, признание Дзюбы и ворчливость Карпина, ничья Энигмы с Карповым: околоспортивные события недели

Стефанос Циципас оригинально напомнил о своих русских корнях, Андрей Аршавин рассказал, как забил мяч, задуманный много лет назад, а Артём Дзюба заявил, что его судьба в сборной не зависит от того, как он играет. Анатолий Карпов сыграл вничью в быстрые шахматы с известным испанским любителем, скрытым под маской, а супруга Валерия Карпина назвала мужа ворчуном и занудой. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Аршавин забил гол мечты

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в матче легенд сборной России в Норильске забил эффектный гол черпачком. Исполняя штрафной, он технично перебросил стенку и вратаря. Видео гола за несколько дней набрало более 9 млн просмотров и свыше 1 млн лайков. Как оказалось, забить мяч именно таким способом известный футболист мечтал с детства.

«На самом деле я так хотел забить ещё с тех времён, когда начинал карьеру и играл в мини-футбол. А сейчас поставил мяч и подумал: «На силу бить — не вариант». А тут ещё и вратарь вышел, как они часто делают в мини-футболе. И тогда мысль: «Воу, надо попробовать перекинуть». Удачно получилось», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

Циципас напомнил о русских корнях

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил в Instagram провокационное видео, на котором он ест бутерброд с чёрной икрой под гимн России. «Скажи, что ты русский, не говоря, что ты русский», — подписал он публикацию.

Не все знают, что Циципас действительно наполовину русский. Его мама — чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова, а дед — известный игрок московского «Спартака» и сборной СССР Сергей Сальников. Теннисист неплохо говорит по-русски, хотя и редко бывает в России.

Видео вызвало бурную реакцию среди подписчиков Циципаса, особенно русскоязычных. Так, 29-я ракетка мира Карен Хачанов написал: «Красиво жить не запретишь». Кто-то поинтересовался у спортсмена, почему он ест бутерброд без масла, кто-то в шутку напомнил про водку и «Советское» шампанское, а некоторые предположили, что «сейчас здесь будет флешмоб с новогодними рецептами».

Иностранцы не сразу поняли, что вообще происходит на видео, но потом тоже примкнули к обсуждению. Один из подписчиков предположил, что именно так Стефанос проводит свои «туалетные» перерывы на турнирах. Греческий прыгун с шестом Эммануэль Каралис даже написал комментарий на русском, вероятно, воспользовавшись переводчиком: «Что ты ешь». А младший брат теннисиста Петрос предложил Стефаносу завести, наконец, аккаунт в TikTok.

Исмаилов и сковородки

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не просто успешный спортсмен, но и большой любитель пошутить. Он активно ведёт Instagram и каждый день радует подписчиков новыми интересными постами и видео.

Так, недавно он показал, как гнёт сковородку — прилагая максимум усилий и напрягая каждый мускул. Однако в финале ролика оказалось, что сковорода резиновая.

Ещё на одном видео Исмаилов вместе с блогером Габаром изображают шуточный поединок кунг-фу, а на другом спортсмен уворачивается от гримёра, который пытается «припудрить» его перед съёмкой. «Пацаны не поймут», — пояснил Лысый Хищник.

Также недавно Исмаилов показал бэкстейдж с записи подкаст-шоу «Больше спорта», которое ведут бывшие теннисистки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, а также журналист Владас Ласицкас.

«Я бы сказал, что это было отличное интервью, если бы это не было отличной беседой в домашней обстановке с крутыми спортсменками. Не могу не отметить и соведущего Владаса, кстати, он скоро пополнит ряды лысых. Скоро будет интересный выпуск, короче», — написал боец.

Дзюба вспомнил, как его называли медвежатником

Выпуск подкаста с Исмаиловым только готовится, а с первым гостем шоу «Больше спорта» зрители уже познакомились. Им стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который предельно откровенно рассказал о своей жизни. Например, он вспомнил о переезде в Томск, когда его отдали в аренду из «Спартака» и признался, что на тот момент для него это был удар. Но если бы ему представилась возможность вернуть всё назад, то ничего бы не стал менять: это был потрясающий опыт и замечательный коллектив.

«Останься в Москве, может, так и сидел бы в золотой клетке до потери пульса. Думал бы, что я в «Спартаке», всё нормально. Так многие ошибаются. А надо ехать играть», — подчеркнул Артём.

Также он поделился историей, как его встретили футболисты «Томи» — с шутками и подколами, связанными с историей о том, что Артём якобы украл деньги у Владимира Быстрова в «Спартаке».

«Из Москвы я уезжал с таким клеймом. В Томске на тот момент уже были мои ровесники из «Спартака». И вот они говорили местным дядькам, что сейчас приедет Дзюба и им устроит. Подготовили их. А я ехал такой побитый, заплаканный... Тут приезжаю, и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба». Это было очень смешно, но сначала я думал, ничего себе, куда я попал. Но через день-два уже стал как свой», — рассказал игрок.

В разговоре с 33-летним футболистом ведущие затронули тему возможного завершения карьеры — принимая во внимание возраст. И Дзюба довольно жёстко высказался относительно того, что в нашей стране зачастую «списывают» возрастных спортсменов, обращая внимание лишь на дату рождения в паспорте, а не на реальную форму. По его мнению, подход «уступать дорогу молодым» уже не актуален, и тому есть множество примеров.

«Сейчас во многих видах спорта говорят: такая молодёжь идёт, что до 40 придётся играть. Криштиану Роналду в 36 лет — эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает. И кто-то говорит, что он «36-летний ветеран», балласт и поэтому МЮ проигрывает. Он всех разрывает в Англии — и только наши идиоты находят тёмную кошку в тёмной комнате», — подчеркнул он.

Нападающий заверил, что пока у него есть силы играть, и он не готов расставаться с футболом, «терять этот драйв».

«Мне нравятся эти ощущения: трибуны, нервозность перед игрой, а когда забиваешь гол, просто улетаешь куда-то», — рассказал Артём.

Он также отметил, что примеров долголетия в спорте предостаточно. Например, шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в свои 40 лет остаётся одним из лидеров «Милана».

«Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было», — пошутил Артём.

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Между тем, в интернет-пространстве активно обсуждается, уйдёт ли Дзюба из «Зенита» в ближайшее время. По слухам, он может продолжить карьеру в казанском «Рубине». И на волне этих разговоров известный тренер Борис Игнатьев высказал мнение, которое прозвучало очевидно в пику высказываниям футболиста из интервью: Дзюбе, мол, «пора уступить место молодым игрокам».

«Дзюба не вечен. Артём в силу возраста может только постараться удержать ту планку, на которой находится долгие годы. Реальность такова, что футболист играет только определённое количество лет, а дальше обязательно уходит в небытие. Дзюба постепенно близится к этому моменту», — приводит слова специалиста Sport24.

Дзюба же во время записи подкаста признался, что ещё надеется забить «побольше» голов в Лиге чемпионов, а также обойти Александра Кержакова в гонке лучших бомбардиров сборной России.

«Сейчас у нас одинаковое количество мячей, по 30. Один гол — и я буду на первом месте. Но как будет, не знаю. Хотелось бы ещё в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл», — сказал форвард, намекнув на предвзятость главного тренера сборной Валерия Карпина.

Карпина рассказала о недостатках супруга

Пока Дзюба мечтает о возвращении в сборную, Карпин и его супруга Дарья дали тёплое семейное интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором с юмором и иронией рассказали о своих отношениях и взглядах на семейную жизнь. Так, Дарья открыла главные недостатки Карпина-супруга: занудство и ворчливость.

«Может ходить гундеть, что что-то не там лежит. Причём будет три дня не замечать, а потом зацепится. То ли настроение, то ли что ещё. Ворчун. Тогда я ему говорю: пора на работу, на сборы, семью не надо тренировать», — с улыбкой рассказала супруга главного тренера.

Также первая леди российского футбола отметила, что у них с супругом почти не бывает споров благодаря схожему характеру и отношению к работе, к детям, к досугу. По её словам, все важные решения они принимают совместно.

«Мы всё обсуждаем, будь то назначение в сборную или переезд в Ростов», — подчеркнула она.

Карпин в свою очередь признался, что ему нравится искренний интерес жены к футболу, ведь она внимательно смотрит все матчи его команд и всегда готова обсудить события на поле после игр.

«Она смотрит и, что важно, видит. А это разные глаголы — «смотреть» и «видеть», — подчеркнул главный тренер российской сборной.

При этом он рад, что у супруги есть свои хобби и занятия, помимо семьи. Так, недавно Дарья выпустила собственный клип на песню «Алкоголь», съёмки которого проходили в бассейне.

«Я не хочу, чтобы она сидела дома. О чём тогда с ней разговаривать? О том, как дети поели и покакали? А клип — это отдельная тема. Она бросила меня с тремя детьми на два дня, уехала снимать, чуть не утонула там, три часа в бассейне. Просто катастрофа», — с иронией рассказал бывший футболист.

Помимо этого супруги открыли секрет своих крепких семейных отношений. По их словам, это в первую очередь искренность и умение сразу высказывать любые претензии друг другу, а также чувство юмора и полная вовлечённость в жизнь друг друга.

«У нас одинаковое чувство юмора, мы не можем друг друга обидеть шуткой. И у нас до сих пор отношения, как в первый месяц, когда тебе интересно в человеке всё», — рассказала Дарья.

Карпов не сумел рассекретить Энигму

Удивительный шахматный поединок состоялся в Испании на шоу талантов Got Talent, где выступал местный шахматный «супергерой» Рэй Энигма, который скрывает своё лицо маской с рисунком шахматной доски. В финале шоу организаторы предложили ему авантюрную сделку: сыграть с приглашённым гостем и, в случае поражения, снять маску и раскрыть свою личность. Энигма согласился, но при появлении будущего соперника схватился за голову — им оказался 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

«Я нервничаю, врать не собираюсь. Я не ожидал этого, и это самая большая проблема, с которой я когда-либо сталкивался. Я знал, что это будет сложно, но не представлял, насколько. Эта игра станет величайшей честью для меня», — приводит слова Энигмы Eurosport.

Матч проходил по правилу быстрых шахмат, где у каждого игрока было всего по три минуты, не считая дополнительных секунд на каждый ход. Только это и спасло Энигму от поражения и разоблачения — Карпов был убедителен в эндшпиле и в шаге от того, чтобы поставить сопернику мат, но время закончилось и была зафиксирована ничья.

Энигма — популяризатор шахмат, он ведёт собственный канал на Youtube и предлагает 100 евро каждому, кто сможет его обыграть. Шахматиста можно запросто встретить на улицах Мадрида.