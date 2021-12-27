Аршавин рассказал, что с ним никто не советовался по поводу поступления сына в академию «Спартака»

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин рассказал, как его сын попал в академию «Спартака».

«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что уже видел, как играет его сын. Он также отметил, что будет болеть за успехи сына, но не за результаты «Спартака».

Напомним, что Аршавин известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал».

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