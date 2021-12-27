Аршавин рассказал, что с ним никто не советовался по поводу поступления сына в академию «Спартака»

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин рассказал, как его сын попал в академию «Спартака».
Аршавин рассказал, что с ним никто не советовался по поводу поступления сына в академию «Спартака»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что уже видел, как играет его сын. Он также отметил, что будет болеть за успехи сына, но не за результаты «Спартака».

Напомним, что Аршавин известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал». 

Ранее Вадим Евсеев отреагировал на заявление депутата Госдумы Светланы Журовой об отдыхе футболистов в жарких странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить