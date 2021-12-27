Аршавин рассказал, что с ним никто не советовался по поводу поступления сына в академию «Спартака»
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что уже видел, как играет его сын. Он также отметил, что будет болеть за успехи сына, но не за результаты «Спартака».
Напомним, что Аршавин известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал».
Ранее Вадим Евсеев отреагировал на заявление депутата Госдумы Светланы Журовой об отдыхе футболистов в жарких странах.