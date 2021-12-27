Евсеев — Журовой: прилетели на Мальдивы как теннисисты
- РИА Новости
«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», — с юмором написал Евсеев в Instagram.
Напомним, что Журова посоветовала российским футболистам отдыхать в субъектах России, а не зимой летать в жаркие страны.
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