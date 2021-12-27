Евсеев — Журовой: прилетели на Мальдивы как теннисисты

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Бывший игрок сборной России Вадим Евсеев отреагировал на заявление депутата Госдумы Светланы Журовой об отдыхе футболистов в жарких странах.
Евсеев — Журовой: прилетели на Мальдивы как теннисисты
  • РИА Новости

«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», — с юмором написал Евсеев в Instagram.

Напомним, что Журова посоветовала российским футболистам отдыхать в субъектах России, а не зимой летать в жаркие страны.

Ранее девушка полузащитника «Зенита» Дмитрия Чистякова негативно отреагировала на предложение депутата.

Аршавин заявил, что он за естественный отбор и отмену лимитаа на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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