Карпов против Корчного и «Снегурочка против всех»: что смотреть в кино в новогодние праздники

В новогодние праздники в кинотеатрах можно будет увидеть сразу несколько новых фильмов российского производства. Среди них — драма о шахматисте Анатолии Карпове «Чемпион мира», мелодрама Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца», комедия с Павлом Волей «Снегурочка против всех» и анимационная лента «Три богатыря и Конь на троне». В числе зарубежных релизов — итальянские «10 дней с Сантой» и испанская картина с Хавьером Бардемом «Самый лучший босс».

«Чемпион мира»

В драме режиссёра Алексея Сидорова («Бригада») рассказывается о поединке шахматиста Анатолия Карпова (Иван Янковский) и его соперника, гроссмейстера Виктора Корчного (Константин Хабенский). Спортсмены на протяжении нескольких месяцев боролись за звание чемпиона мира. Помимо того, что всё это время Карпову приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы обойти столь сильного соперника, он был вынужден справляться с личными трагедиями, а также постоянным давлением со стороны властей.

По словам продюсера Леонида Верещагина, этот матч стал «одним из самых драматичных за всю историю шахматного спорта». Сам Анатолий Карпов выступил консультантом фильма, что позволило кинематографистам добиться необходимой достоверности.

«Три богатыря и Конь на троне»

Студия «Мельница» представляет очередную историю о приключениях богатырей, коня Юлия, Князя Киевского и прочих обитателей известной мультипликационной вселенной.

На этот раз в центре сюжета — Юлий и Князь, которые благодаря колдовству Бабы-яги поменялись телами: на троне вдруг оказывается конь, а бывшему государю приходится работать в поле. Тем временем страна оказывается в опасности. К делу подключаются богатыри.

Постановкой картины занимались Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, которые ранее работали над лентой «Конь Юлий и большие скачки».

«Портрет незнакомца»

Действие мелодрамы разворачивается в 1970-е вокруг неизвестного артиста Олега (Юрий Буторин), который испытывает трудности с работой. Когда-то Олег уволился из театра, ролей в кино ему не дают, а теперь закрывается и радиопостановка, в которой герой долгое время играл советского шпиона. Мужчина лишается единственного источника дохода, а вскоре и жены — та выгоняет супруга из дома.

Это влечёт за собой цепочку неожиданных событий, в которые оказываются втянуты не только Олег и его знакомые, но и совершенно случайные люди — артисты, писатели, официанты. Жизнь героя начинает напоминать фарс.

Фильм должен понравиться и старшему поколению, и молодым людям. Первые при просмотре вспомнят свою юность, а вторые узнают, как жили их родители, бабушки и дедушки.

«10 дней с Сантой» (10 giorni con Babbo Natale)

В итальянской комедии «10 дней с Сантой» рассказывается история супругов Карло и Джулии, а также их троих детей. На Рождество семья отправляется в автомобильное путешествие в Швецию и сбивает мужчину в костюме Санта-Клауса.

Герои решают подвезти случайного знакомого до ближайшего города, однако тот планирует проехать с ними до Стокгольма. В пути компания попадает во множество комических ситуаций, а персонажи привыкают друг к другу.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Алессандро Дженовези, снявший ленты «Папа за маму» и «Можете поцеловать жениха». Он же исполнил одну из второстепенных ролей. Санта-Клауса сыграл Диего Абатантуоно, известный по картинам «Нирвана», «Фантоцци против всех» и «Я не боюсь».

«Снегурочка против всех»

Главные роли в новогодней комедии «Снегурочка против всех» достались Надежде Сысоевой, Павлу Воле и Виталию Хаеву. Режиссёр фильма Полина Ануфриева ранее работала над сериалом «Милиционер с Рублёвки».

«Снегурочка против всех» повествует о жизни бизнесмена Евгения Васина. Мужчина обладает отвратительным характером и делает жизнь своих близких и подчинённых невыносимой. В ночь на 1 января Васин сбивает на машине Деда Мороза и покидает место ДТП. В наказание старик переселяет душу Евгения в тело Снегурочки. Теперь бизнесмен в новом образе вынужден помогать Деду Морозу. Это даёт герою возможность посмотреть на свою жизнь с другой стороны.

«Снегурочка против всех» — это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе «Рождественской песни» Чарльза Диккенcа», — утверждает сценарист и продюсер Илья Куликов. По его мнению, сюжет картины «позволит посетителям кинотеатров и отдохнуть, и посмеяться, и подумать».

«Самый лучший босс» (El buen patrón)

В центре сюжета ленты испанского производства «Самый лучший босс» — владелец семейной фабрики Бланко, готовящийся к приезду комиссии. Именно по итогу встречи решится, получит ли герой награду за свою работу. Разумеется, в самый важный день всё идёт наперекосяк, и герою приходится столкнуться с множеством требующих незамедлительного решения проблем.

Роль Бланко исполнил оскароносный испанский актёр Хавьер Бардем. В ленте также снялись Маноло Соло и Альмудена Амор. Режиссёр картины — Фернандо Леон Де Араноа, работавший над такими проектами, как «Чума», «Эскобар», «Идеальная семья» и многими другими.