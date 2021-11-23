Жена Карпина — об отдыхе в Дубае: «Валерий Георгиевич на месте»
- © РФС
«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — написала Карпина в своём Instagram.
Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После поражения специалист заявил о возможном уходе из национальной команды. Позже Карпин опроверг эту информацию.
Ранее Витория заявил, что работает со страстью и любовью к «Спартаку».