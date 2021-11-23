Жена Карпина — об отдыхе в Дубае: «Валерий Георгиевич на месте»

Короткая ссылка
Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья показала кадры с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Жена Карпина — об отдыхе в Дубае: «Валерий Георгиевич на месте»
  • © РФС

«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — написала Карпина в своём Instagram.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После поражения специалист заявил о возможном уходе из национальной команды. Позже Карпин опроверг эту информацию.

Ранее Витория заявил, что работает со страстью и любовью к «Спартаку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить