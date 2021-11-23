Жена Карпина — об отдыхе в Дубае: «Валерий Георгиевич на месте»

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья показала кадры с отдыха в Дубае (ОАЭ).

«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — написала Карпина в своём Instagram.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После поражения специалист заявил о возможном уходе из национальной команды. Позже Карпин опроверг эту информацию.

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