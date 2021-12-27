Клишина: в США присутствует ощущение, что возвращаюсь домой

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что сомневается в своём возвращении в Россию из США после завершения карьеры.
Клишина: в США присутствует ощущение, что возвращаюсь домой
  • Legion-Media

«Не уверена, что вернусь в Россию после завершения карьеры. Я провела в США восемь лет своей сознательной жизни. Уже обжилась и привыкла здесь ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми. Присутствует ощущение, что возвращаюсь домой. Причём первые лет пять его не было, а недавно появилось. Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще. Не беру в расчёт последние два года, когда всё стало очень сложно. Я рада возвращаться к родителям, но к ним я всё равно еду в гости. Во-многом, наверное, потому что сейчас они живут в другой квартире, не в той, в которой я выросла. У них тоже мой дом, но, как бы это сказать… душевный, наверное. Здесь — дом физический. Это то место, где твоё дело, твоя работа, твои друзья, всё, чем ты оброс», — сказала Клишина в интервью RT.

Ранее Клишина призналась, что не видит себя в тренерской работе.

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