Сабитов: Дзюба и Слуцкий находятся на одной эмоциональной волне

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин».

«Я не знаю, правда это или слух. Но думаю, что если Артём перейдёт в «Рубин», то только выиграет от этого. У него хорошие отношения со Слуцким, они оба любят пошутить и находятся на одной эмоциональной волне», — цитирует Сабитова Euro-Football.ru.

Он добавил, что футболист будет себя чувствовать комфортно рядом с таким тренером.

Напомним, что Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за петербуржцев 24 матча, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2022 года с возможностью продления на один сезон.

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