Роналду отреагировал на признание его лучшим бомбардиром всех времён

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением после признания его лучшим бомбардиром всех времён по версии Globe Soccer Awards.

«Это одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — ещё одна сбывшаяся мечта для меня», — написал Роналду в своём Instagram.

Церемония вручения награды проходила в Дубае (ОАЭ), но Роналду не смог присутствовать на ней, поэтому записал видеообращение с благодарностью.

Напомним, что в 2021 году футболист забил 46 мячей. Летом из «Ювентуса» он перешёл в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что гол Лукмана принёс победу «Лестеру» над «Ливерпулем» в матче АПЛ.