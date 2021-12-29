Гол Лукмана принёс победу «Лестеру» над «Ливерпулем» в матче АПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из графства Лестершир.
Победный мяч забил Адемола Лукман с передачи Кирмана Дьюсбери-Холла (59-я минута).
Мерсисайдцы потерпели второе поражение в АПЛ сезона-2021/22.
«Ливерпуль» (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» (25) идёт на девятой строчке. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (47).
Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог «Вест Хэму» обыграть «Уотфорд».