Гол Влашича помог «Вест Хэму» обыграть «Уотфорд»

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«Вест Хэм» на выезде нанёс разгромное поражение «Уотфорду» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Влашича помог «Вест Хэму» обыграть «Уотфорд»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Викарэйдж Роуд», завершилась со счётом 4:1 в пользу молотобойцев.

В составе лондонского клуба мячи забили Томаш Соучек (27-я минута), Саид Бенрахма (29-я), Марк Ноубл (58-я) и Никола Влашич (92-я). У хозяев поля отличился Эммануэль Деннис (4-я).

«Вест Хэм» (31 очко) занимает пятое место в таблице АПЛ. «Уотфорд» (13) идёт на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в 19-м туре АПЛ.

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