Metaratings: «Зенит», ЦСКА и «Дженоа» интересовались Смоловым

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Форвардом «Локомотива» Фёдором Смоловым интересовались российские «Зенит» и ЦСКА, а также итальянский «Дженоа».
Metaratings: «Зенит», ЦСКА и «Дженоа» интересовались Смоловым
  • © fclm.ru

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, российский нападающий за несколько дней до Нового года встречался с главным тренером «Дженоа» украинцем Андреем Шевченко. «Зенит» рассматривал кандидатуру Смолова в качестве возможной замены Артёму Дзюбе, а ЦСКА мог пригласить 31-летнего форварда в том случае, если бы команду возглавил бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

В нынешнем зоне Смолов провёл 15 матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора года.

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