СЭ: «Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора года

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Стали известны подробности предложения московского «Динамо» нападающему столичного «Локомотива» Фёдору Смолову.
СЭ: «Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора года
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые предлагают 31-летнему форварду контракт на полтора года, а сам футболист заинтересован в трансфере.

До этого появилась информация, что «Динамо» согласовало трансфер игрока с «Локомотивом».

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее ветеран «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что никто не гарантирует Смолову место в основе «Динамо».

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