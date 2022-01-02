Петрушин: никто не гарантирует Смолову место в основе «Динамо»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Это форвард хорошего уровня. Плюс конкуренция никому никогда не мешала. Считаю, этот трансфер был бы хорошим ходом со стороны «Динамо». Команда сейчас борется за первое место, и хороший футболист пригодится», — цитирует Петрушина «Советский спорт».

По его мнению, приглашение Смолова в клуб свидетельствует о некоторых проблемах в нападении у «Динамо», но с приходом такого опытного форварда в атаке обострится конкуренция.

«Будут сборы, подготовка к весенней части сезона. У «Динамо» запланировано восемь контрольных матчей. Никто на 100% не гарантирует Фёдору место в составе. Всё решит его игра», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что если переход не состоится, то у Фёдора ещё есть возможность проявить себя в «Локомотиве» во второй части сезона.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее агент Дмитрий Селюк подтвердил, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Динамо».