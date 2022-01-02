Петрушин: никто не гарантирует Смолову место в основе «Динамо»

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Бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
Петрушин: никто не гарантирует Смолову место в основе «Динамо»
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«Это форвард хорошего уровня. Плюс конкуренция никому никогда не мешала. Считаю, этот трансфер был бы хорошим ходом со стороны «Динамо». Команда сейчас борется за первое место, и хороший футболист пригодится», — цитирует Петрушина «Советский спорт».

По его мнению, приглашение Смолова в клуб свидетельствует о некоторых проблемах в нападении у «Динамо», но с приходом такого опытного форварда в атаке обострится конкуренция.

«Будут сборы, подготовка к весенней части сезона. У «Динамо» запланировано восемь контрольных матчей. Никто на 100% не гарантирует Фёдору место в составе. Всё решит его игра», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что если переход не состоится, то у Фёдора ещё есть возможность проявить себя в «Локомотиве» во второй части сезона.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее агент Дмитрий Селюк подтвердил, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Динамо».

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