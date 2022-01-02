Агент Селюк подтвердил, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Динамо»

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
Агент Селюк подтвердил, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Динамо»
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«Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем», — цитирует Селюка Metaratings.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее народный артист России Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

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