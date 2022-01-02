Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо»

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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо»
  • Legion-Media

«Прекрасно! Смолов — один из самых ярких нападающих. Это очень важное усиление. Он очень харизматичный игрок с желанием работать, атаковать и перемещаться», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он также назвал 31-летнего форварда одним из лучших футболистов Российской премьер-лиги.

«Смолов — очень приятный парень. Рад буду видеть его в «Динамо», — добавил артист.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за  «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее экс-тренер бело-голубых Сергей Силкин выразил мнение, что возвращение в «Динамо» стало бы ударным завершением карьеры для Смолова.

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