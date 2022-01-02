Силкин считает, что возвращение в «Динамо» стало бы ударным завершением карьеры для Смолова

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова.

«С учётом того, что у Фёдора бывают очень яркие всплески в карьере, это было бы интересно. Тем более он динамовский воспитанник, свой парень. К сожалению, только он футболистом стал не в «Динамо», а в «Урале». Но он и в «Краснодаре» потом здорово играл, и в «Локомотиве» были периоды, когда он прекрасно проявлял себя, хорошо смотрелся», — приводит слова Силкина «Матч ТВ».

Он также назвал Смолова амбициозным и отметил, что «Динамо» нуждается в опытном нападающем, так как сейчас в атаке у команды играют только молодые игроки, а они не всегда стабильны.

«Стало бы возвращение в «Динамо» ударным завершением карьеры Смолова? Думаю, да, вполне. Тем более уже 32 года в наступившем году исполнится», — добавил специалист.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее экс-президент железнодорожников Ольга Смородская заявила, что «Локомотиву» лучше от ухода Смолова в «Динамо» не будет.