Смородская: «Локомотиву» лучше от ухода Смолова в «Динамо» не будет

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход нападающего команды Фёдора Смолова в столичное «Динамо».

«Ясно, что «Локомотиву» лучше от этого не будет. Видимо, он не хочет оставаться в команде. На эту позицию у «Локо» особо и нет замены. Они не купили никого. Остаток сезона можно играть крайками, например», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что совсем не верит в главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля и ей не очень понятно, кто будет ставить игру команды на весеннюю часть сезона.

«Смолов уходит свободным агентом, то есть «Локомотив» не получит денег. По-прежнему страдает управление командой. Как можно было довести, чтобы игроки уходили свободными агентами?» — добавила Смородская.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова.