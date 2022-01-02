СЭ: «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов близок к переходу в столичный футбольный клуб «Динамо».
СЭ: «Динамо» согласовало с «Локомотивом» трансфер Смолова
  • Legion-Media

Как сообщает «Спорт-Экспресс», коллективы уже согласовали условия трансфера. Железнодорожники готовы отпустить 31-летнего игрока за символическую сумму. Контракт «Локо» со Смоловым истекает через полгода.

Теперь «Динамо» нужно договориться с самим форвардом. Отмечается, что это будет непросто сделать, так как его зарплата в «Локомотиве» составляет €3,1 млн, что не сопоставимо с окладами лидеров бело-голубых.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, что Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов «Динамо» в 2015 году.

Ранее экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что команда сможет побороться с «Зенитом» за золото ЧР по футболу.

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