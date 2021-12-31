Уилкшир: «Динамо» сможет побороться за золото ЧР по футболу с «Зенитом»
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«Год для «Динамо» прошёл хорошо. Мне действительно нравится футбол столичной команды. Если у ребят получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что футболист австрийского «Тироля» Леон Классен продолжит карьеру в московском «Спартаке».